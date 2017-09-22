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Конкурс перевозчиков

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22.09.2017

Новый конкурс перевозчиков не должен быть провален, как предыдущий, отметили депутаты городского совета. О том, что предпринимает мэрия по решению проблем в городе, говорилось накануне на комитете по предпринимательству.

Теги:транспортдорогиперевозчикиконкурсгорсовет

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