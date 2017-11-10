Конкурс для студентов
10.11.2017
У студентов художественно-графического факультета ОГУ имени Тургенева впереди много бессонных ночей. Помимо того, что зимняя сессия на носу, так еще и представители одной известной строительной компании предложили принять участие в необычном творческом конкурсе.
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