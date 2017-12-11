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Конференция в Вятском Посаде

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11.12.2017

Проблемы, связанные с археологическими находками на местах строительства, обсуждали в пятницу. Международная конференция прошла в стенах православной гимназии в Вятском Посаде.

Теги:Вятский ПосадПравославная гимназияконференцияархеология

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