Комиссия по ЧС
29.08.2017
В полдень в администрации Орла состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Главный вопрос повестки дня — ситуация с обрушением стены дома № 68 в городе Орле на набережной Дубровинского.
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