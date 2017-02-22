Комфортный город
22.02.2017
Благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог, приведение в порядок общественных зон. Орел обещают сделать более удобным для проживания в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
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