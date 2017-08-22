Комфортная среда
18.08.2017
Первые итоги федерального проекта «Комфортная городская среда» подвели в Орле. Напомним, столь масштабная государственная программа по благоустройству дворов реализуется в нашей стране впервые.
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