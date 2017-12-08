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Кнут и пряник

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08.12.2017

Первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин в прямом эфире «Первого областного» поделился с своим мнением о методах перевоспитания нерадивых чиновников и поощрения успешных.

Теги:Михаил Вдовиноблсоветчиновникипоощрениенаказание

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