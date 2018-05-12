Клычков занялся садоводческими хозяйствами области
10.05.2018
Проблемы садоводческих хозяйств в Орловской области и меры господдержки, которые им оказывают на региональном уровне, обсудили в четверг. Рабочее совещание по вопросам развития селекции плодовых культур прошло на территории научного учреждения — ВНИИСПК. Андрей Клычков на встрече с садоводами-практиками отметил, что необходимо думать о комплексном развитии отрасли.
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