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Клычков занялся садоводческими хозяйствами области

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10.05.2018

Проблемы садоводческих хозяйств в Орловской области и меры господдержки, которые им оказывают на региональном уровне, обсудили в четверг. Рабочее совещание по вопросам развития селекции плодовых культур прошло на территории научного учреждения — ВНИИСПК. Андрей Клычков на встрече с садоводами-практиками отметил, что необходимо думать о комплексном развитии отрасли.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областиВНИИСПКотрасльразвитие

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