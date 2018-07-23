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Клычков встретился с участниками конкурса «Молодые кадры Орловщины»

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23.07.2018

Стартовал третий этап. С его участниками в минувшую субботу встретился Андрей Клычков. Глава региона планирует лично взаимодействовать с одной из групп конкурсантов, как на стадии обсуждения проектов, так и во время реализации.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областимолодые кадры Орловщинывстреча

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