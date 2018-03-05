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Клычков в Сосковском районе

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05.03.2018

На карте орловщины все меньше районов, которые не посетил Андрей Клычков. Минувшая суббота — стала днем Сосковского. Среди главных точек визита главы региона — объекты АПК и учреждения образования.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областиСосковский районвизит

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