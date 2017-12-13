Клычков в Глазуновском районе
13.12.2017
В среду жители Глазуновского района узнали, когда решатся их наиболее сложные вопросы. Ответы дали представители власти во главе с Андреем Клычковым.
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