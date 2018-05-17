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Клычков проверил ход дорожного ремонта в Малоархангельске

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17.05.2018

Помимо ремонта в городах и районах, на 2018 год в регионе запланировано строительство и реконструкция 7 участков автомобильных дорог протяжённостью почти 40 км. На данные цели выделено более 885 млн рублей в рамках губернаторской программы «Стандарт дорожных работ. Объёмы и качество».

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областиМалоарахангельскдорожный ремонт

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