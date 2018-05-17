Клычков проверил ход дорожного ремонта в Малоархангельске

Помимо ремонта в городах и районах, на 2018 год в регионе запланировано строительство и реконструкция 7 участков автомобильных дорог протяжённостью почти 40 км. На данные цели выделено более 885 млн рублей в рамках губернаторской программы «Стандарт дорожных работ. Объёмы и качество».