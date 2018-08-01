Клычков посетил Орловский хлебокомбинат

В Москве проходят дни Орловской области. У жителей столицы появилась возможность попробовать орловскую продукцию. Свой ассортимент там представит и Орловский хлебокомбинат. В среду 1 августа производство посетил временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Клычков.