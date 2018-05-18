Клычков пообещал поддерживать издательский бизнес в регионе
18.05.2018
Награждение победителей проходило в трех номинациях. «Лучшим издательским проектом» был признан художественный альбом Анатолия Костяникова «Пилигримы». «Самой читаемой книгой» стала работа Елены Ашихминой «В этом странном городе». Специальной премиии удостоились сразу два музейных издания «Тургеневский ежегодник» и «Спасский Вестник». Как отметил глава региона Андрей Клычков, правительство Орловской области будет и в дальнейшем поддерживать издательскую деятельность в регионе.
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18.05.2018
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