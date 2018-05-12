Клычков подвел итоги майских праздников
10.05.2018
Правоохранители сработали на высоком уровне. Праздничные мероприятия в Орловском регионе прошли без эксцессов и чрезвычайных происшествий, сказал врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на аппаратном совещании в администрации региона.
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