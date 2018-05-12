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Клычков подвел итоги майских праздников

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10.05.2018

Правоохранители сработали на высоком уровне. Праздничные мероприятия в Орловском регионе прошли без эксцессов и чрезвычайных происшествий, сказал врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на аппаратном совещании в администрации региона.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областиаппаратное совещаниемайские праздники

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