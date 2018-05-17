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Клычков осмотрел одну из площадок «Аграрной недели Орловской области - 2018»

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17.05.2018

На горизонте «Аграрная неделя Орловской области — 2018». Значимое событие для АПК региона. Одним из пунктов программы традиционного дня поля станет семинар в «Дубовицком». Руководство компании продемонстрировало Андрею Клычкову площадку. Тут уже сейчас есть на что посмотреть.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областиДубовицкоеАграрная неделя

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