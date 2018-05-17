Клычков осмотрел одну из площадок «Аграрной недели Орловской области - 2018»

На горизонте «Аграрная неделя Орловской области — 2018». Значимое событие для АПК региона. Одним из пунктов программы традиционного дня поля станет семинар в «Дубовицком». Руководство компании продемонстрировало Андрею Клычкову площадку. Тут уже сейчас есть на что посмотреть.