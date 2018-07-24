Клычков обязал руководство города поторопиться с ремонтом на улице Маринченко в Орле
24.07.2018
Жители улицы Маринченко и окрестных территорий начали бить тревогу. Начался затяжной ремонтный период. Дорожники работают слишком медленно. По официальным данным — стоимость госконтракта — превышает 12 млн рублей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/48074
Другие новости раздела
24.07.2018
Андрей Клычков провел прием гражан
24.07.2018
35 лет колонии на двоих
$ USD62.9235(-0.27)25.07
€ EUR73.5261(-0.6)25.07
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют