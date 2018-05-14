Клычков намерен выплатить компенсацию жертвам пожара на Герцена

Очередной пожар в многоквартирном доме. ЧП произошло в минувшие выходные по улице Герцена в доме № 3. Загорелась квартира на четвертом этаже. Врио губернатора региона поблагодарил сотрудников регионального управления МЧС, внутренних дел и Росгвардии за своевременную и оперативную работу на месте происшествия, а также отметил, что в ближайшее время необходимо оказать меры по сохранности имущества и собственникам квартир выплатить компенсацию.