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Клычков намерен выплатить компенсацию жертвам пожара на Герцена

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14.05.2018

Очередной пожар в многоквартирном доме. ЧП произошло в минувшие выходные по улице Герцена в доме № 3. Загорелась квартира на четвертом этаже. Врио губернатора региона поблагодарил сотрудников регионального управления МЧС, внутренних дел и Росгвардии за своевременную и оперативную работу на месте происшествия, а также отметил, что в ближайшее время необходимо оказать меры по сохранности имущества и собственникам квартир выплатить компенсацию.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областипожарГерцена

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