Кинопространство
04.10.2017
У орловчан появится уникальная возможность смотреть авторские фильмы в театре. «Свободное пространство» открывает новый проект, посвящённый современному российскому кинематографу.
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