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Карточный домик

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14.02.2017

На планерке в мэрии вновь подняли вопрос по высотке на улице Жилинской. Многоэтажка, по словам жителей, трещит по швам.

Теги:Мэрияадминистрация города ОрлапланеркаЖилинскаяжилой дом

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