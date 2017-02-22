Карточные фокусы
22.02.2017
Страховые компании зафиксировали всплеск мошенничества с банковскими картами. О пропаже денег нужно немедленно сообщить в банк, выпустивший карту.
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