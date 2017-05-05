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Каким запомнили Сергея Фетисова

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05.05.2017

Не стало Сергея Фетисова. 3 мая после продолжительной болезни на 65 году жизни скончался Заслуженный артист России. Он служил «Русскому стилю» со дня основания театра. И до последнего оставался верен зрителю.

Теги:некрологтеатрпамятьфетисовактер

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