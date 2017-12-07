Кадеты Орловщины
07.12.2017
15 лет назад в орловской школе № 2 появился класс кадет-спасателей. В 2014 году была создана организация военно-патриотического воспитания молодежи «Кадеты Орловщины».
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