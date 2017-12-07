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Кадеты Орловщины

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07.12.2017

15 лет назад в орловской школе № 2 появился класс кадет-спасателей. В 2014 году была создана организация военно-патриотического воспитания молодежи «Кадеты Орловщины».

Теги:детиученикикадетыОрловская областьпатриотизмвоспитание

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