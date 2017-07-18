К юбилею писателя
18.07.2017
Губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с издателем и писателем Александром Лысенко. На встрече была представлена детская книга Ивана Новикова, талантливого уроженца Мценского края.
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