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К юбилею писателя

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18.07.2017

Губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с издателем и писателем Александром Лысенко. На встрече была представлена детская книга Ивана Новикова, талантливого уроженца Мценского края.

Теги:Вадим Потомскийгубернатор Орловской областиАлександр ЛысенкоИван Новиков

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