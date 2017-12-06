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К тревоге готовы

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06.12.2017

Статистика пожаров на предприятиях страны за последние годы заметно сократилась. В зданиях производственного назначения, складах и торговых помещениях число пожаров с 2011 по 2016 год снизилось с 9,5 тысяч случаев до 7 тысяч.

Теги:МЧСпожарныечрезвычайные ситуациистатистика

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