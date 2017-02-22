К теще на блины
22.02.2017
Помимо приближающихся длинных выходных по случаю Дня защитника Отечества набирает обороты масленичная неделя. Среду на Руси называли «Лакомкой» и все тёщи должны были пригласить своих зятьев в гости на праздничное угощение.
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