К стеле "Орел - город воинской славы" возложили цветы
09.05.2017
Старт праздничным мероприятиям был дан после традиционного возложения цветов и гирлянды к стеле «Орел — город воинской славы». Участие приняли представители областной и городской власти, депутаты государственной думы, ветераны, и учащиеся образовательных учреждений города. Также собравшиеся минутой молчания почтили тех, кто погиб в самой страшной войне.
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