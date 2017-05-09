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Орел09.05.2017 Вторник 12:05
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К стеле "Орел - город воинской славы" возложили цветы

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09.05.2017

Старт праздничным мероприятиям был дан после традиционного возложения цветов и гирлянды к стеле «Орел — город воинской славы». Участие приняли представители областной и городской власти, депутаты государственной думы, ветераны, и учащиеся образовательных учреждений города. Также собравшиеся минутой молчания почтили тех, кто погиб в самой страшной войне.

Теги:цветы9 маядень победыпраздникветераны

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