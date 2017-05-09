К стеле "Орел - город воинской славы" возложили цветы

Старт праздничным мероприятиям был дан после традиционного возложения цветов и гирлянды к стеле «Орел — город воинской славы». Участие приняли представители областной и городской власти, депутаты государственной думы, ветераны, и учащиеся образовательных учреждений города. Также собравшиеся минутой молчания почтили тех, кто погиб в самой страшной войне.