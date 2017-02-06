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Из школы в РАНХиГС

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06.02.2017

Проверить свои знания — и поступить в один из престижных ВУЗов страны. Олимпиада среди школьников на базе Среднерусского института управления проводится в Орле впервые.

Теги:РАНХиГСшколаолимпиадаобразование

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