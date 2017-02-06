Из школы в РАНХиГС
06.02.2017
Проверить свои знания — и поступить в один из престижных ВУЗов страны. Олимпиада среди школьников на базе Среднерусского института управления проводится в Орле впервые.
Короткая ссылка obl1.ru/~/30874
Другие новости раздела
06.02.2017
Общедомовые нужды
06.02.2017
ДК в Знаменском
06.02.2017
Против мошенничества
06.02.2017
Праздник в Горках
$ USD58.7121(-0.6)07.02
€ EUR63.1566(-0.66)07.02
Наш опрос
Чего не хватает в вашем дворе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: