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Из рук вон

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20.06.2017

Депутаты облсовета остались довольны ходом реконструкции школы олимпийского резерва № 3 и недовольны стадионом имени Ленина.

Теги:выездное заседаниедепутатыоблсоветстадион им Ленина

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Короткая ссылка obl1.ru/~/39915

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