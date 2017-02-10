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Итоги надзора

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10.02.2017

Тысячи проверок, сотни вынесенных предписаний. Охват деятельности Роспотребнадзора впечатляет. Здравоохранение, образование, предпринимательство и бизнес, ЖКХ и многое другое.

Теги:РоспотребнадзоритогиработаздравоохранениеЖКХбизнес

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