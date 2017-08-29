История Орловщины
29.08.2017
О прошлом и современном состоянии сельских населенных пунктов. В Среднерусском институте управления филиала РАНХиГС состоялась презентация книги орловского краеведа Александра Сарана.
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