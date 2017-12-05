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Орел05.12.2017 Вторник 21:26
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История одного мошенничества

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05.12.2017

Героиня нашего следующего сюжета никогда не попадалась на удочку обманщиков или мошенников. Она утверждает, что знает свои права. Орловчанка решилась рассказать свою историю в назидание другим.

Теги:мошенничествообмантелефонОрел

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