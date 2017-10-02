Искусство управления
02.10.2017
28 сентября в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте подведвели итоги обучения по программе «Управленческое мастерство. Развитие региональных команд».
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