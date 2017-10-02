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Искусство управления

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02.10.2017

28 сентября в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте подведвели итоги обучения по программе «Управленческое мастерство. Развитие региональных команд».

Теги:РАНХиГС при Президенте РФакадемияпрограммаменеджментуправление

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