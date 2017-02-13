Инвестпроекты Потомского
13.02.2017
Совместно со словенской компанией «Рико» Орловщина будет реализовывать четыре проекта. На территории нашей области планируется построить обувную фабрику, кожевенный завод, завод по глубокой переработке зерна и мясокомбинат.
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