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Инвестпроекты Потомского

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13.02.2017

Совместно со словенской компанией «Рико» Орловщина будет реализовывать четыре проекта. На территории нашей области планируется построить обувную фабрику, кожевенный завод, завод по глубокой переработке зерна и мясокомбинат.

Теги:ИнвестициипроектыВадим ПотомскийСловения

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