Инвестиционный форум в Сочи
09.02.2017
«Новые проекты для роста» — главная тема инвестиционного форума 2017 года. Мероприятие состоится 27-28 февраля в Сочи. В форуме примет участие делегация Орловской области во главе с губернатором Вадимом Потомским.
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