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Инвестиционное послание Клычкова

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14.12.2017

Стала известна дата проведения одного из ключевых политических событий года. 19 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков выступит с инвестиционным посланием.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областиинвестиционное посланиеГРИНН

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