Инвестиции в культуру
15.12.2017
19 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков выступил с инвестиционным посланием. На встрече с деятелями культуры и искусства речь шла о некоторых аспектах инвестиционного послания.
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