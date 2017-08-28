Инспекция градоначальника
28.08.2017
Ознакомиться с проблемами на месте, пообщаться с жителями и поставить новые задачи. Глава города Александр Муромский в минувшую пятницу совершил очередной объезд улиц Орла.
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