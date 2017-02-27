Ходившие в бой
27.02.2017
Их всё меньше — ветеранов Великой Отечественной войны. Время и болезни стали для них, как пули и осколки: не щадят и выводят из строя.
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