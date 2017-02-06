Губернатор Вадим Потомский поздравил "Первый областной"
06.02.2017
Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил телеканал «Первый областной» с победой в конкурсе на право вещания на 21 кнопке.
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