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Губернатор Вадим Потомский поздравил "Первый областной"

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06.02.2017

Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил телеканал «Первый областной» с победой в конкурсе на право вещания на 21 кнопке.

Теги:ОрелОрловская областьГубернаторВадим ПотомскийобластьрегионПервый областнойтелеканал

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