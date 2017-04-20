Губернатор в Ярославле
20.04.2017
Выполнение обязательств по оплате государственных и муниципальных контрактов — основная тема всероссийского совещания по вопросам защиты прав предпринимателей. В Ярославль приехали губернаторы 50 регионов страны и представители бизнес-сообщества. Орловщину представлял глава нашей области Вадим Потомский.
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