Губернатор у юбиляра

Почетному гражданину Орловской области Леониду Егоровичу Бородину — 85 лет. Этого легендарного человека поколения орловских земледельцев и руководителей хозяйств назвают свои учителем. Юбиляра поздравил губернатор Орловской области Вадим Потомский.