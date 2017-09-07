Губернатор у юбиляра
07.09.2017
Почетному гражданину Орловской области Леониду Егоровичу Бородину — 85 лет. Этого легендарного человека поколения орловских земледельцев и руководителей хозяйств назвают свои учителем. Юбиляра поздравил губернатор Орловской области Вадим Потомский.
Короткая ссылка obl1.ru/~/41828
Другие новости раздела
07.09.2017
Подарок от полпреда
07.09.2017
Бессменный руководитель
07.09.2017
Поездка в Покровский район
07.09.2017
Разговор с депутатом
07.09.2017
Учим-знаем
$ USD57.1411(-0.2)08.09
€ EUR68.2436(-0.17)08.09
Наш опрос
Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?