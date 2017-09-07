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Губернатор у юбиляра

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07.09.2017

Почетному гражданину Орловской области Леониду Егоровичу Бородину — 85 лет. Этого легендарного человека поколения орловских земледельцев и руководителей хозяйств назвают свои учителем. Юбиляра поздравил губернатор Орловской области Вадим Потомский.

Теги:Вадим Потомскийгубернатор Орловской областиЛеонид Бородинюбилей

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