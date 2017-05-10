Гость из Венесуэлы
10.05.2017
Времено поверенный в делах Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Хосе Брисеньо встретился с главой региона Вадимом Потомским.
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