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Горячая пора

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04.12.2017

Новогодние праздники не могут обойтись без использования фейерверков, салютов, петард и других пиротехнических изделий. Ежегодно в Орловской области от некачественной пиротехники и неправильного ее использования страдают десятки людей.

Теги:новый годпраздникпиротехникаМЧС

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