Горячая пора
04.12.2017
Новогодние праздники не могут обойтись без использования фейерверков, салютов, петард и других пиротехнических изделий. Ежегодно в Орловской области от некачественной пиротехники и неправильного ее использования страдают десятки людей.
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