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Городской педсовет

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24.08.2017

Стали известны лучшие школы и детсады Орловского региона. Их назвали на традиционной педагогической конференции. Губернатор Вадим Потомский вручил награды педагогам и директорам образовательных учреждений области.

Теги:Вадим Потомскийгубернаторпедсоветобразованиешколыдетские сады

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