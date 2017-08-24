Городской педсовет
24.08.2017
Стали известны лучшие школы и детсады Орловского региона. Их назвали на традиционной педагогической конференции. Губернатор Вадим Потомский вручил награды педагогам и директорам образовательных учреждений области.
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Награды ливенским ветеранам
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