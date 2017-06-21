Городские проблемы
20.06.2017
О том, как движется дорожный ремонт и что планируется сделать для безопасности движения, городские власти говорили на еженедельной планерке.
Короткая ссылка obl1.ru/~/39916
Другие новости раздела
20.06.2017
Земля для многодетных семей
20.06.2017
Противодействие наркомании
20.06.2017
За работу с пенсионерами
20.06.2017
Из рук вон
20.06.2017
Ищу семью
$ USD58.5786(+0.62)21.06
€ EUR65.321(+0.46)21.06
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: