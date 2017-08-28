Городская среда
28.08.2017
На Орловщине продолжается реализация федеральной программы «Формирование современной городской среды». Общий объем финансирования мероприятий в рамках проекта в регионе составляет около 170 миллионов рублей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/41644
Другие новости раздела
28.08.2017
Всероссийский селектор
28.08.2017
Бесплатный магазин
28.08.2017
Инспекция градоначальника
28.08.2017
Учения в школе
28.08.2017
Трофи-рейд
$ USD58.5469(-0.6)29.08
€ EUR69.8465(+0.15)29.08
Наш опрос
Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?