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Городская среда

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28.08.2017

На Орловщине продолжается реализация федеральной программы «Формирование современной городской среды». Общий объем финансирования мероприятий в рамках проекта в регионе составляет около 170 миллионов рублей.

Теги:городская средапрограммаОрелфинансирование

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