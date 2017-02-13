Год экологии
13.02.2017
С 1 января в нашей стране официально стартовал год экологии. Указ Президент России Владимир Путин подписал в минувшем году. О том, какие планы будут реализованы в Орловском регионе, шла речь на аппаратном совещании.
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