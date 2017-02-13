Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.02.2017 Понедельник 17:26
сейчас в эфире
17:20
Телесериал
Пандора. 5-я серия|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Год экологии

Год экологии

Версия для печати

13.02.2017

С 1 января в нашей стране официально стартовал год экологии. Указ Президент России Владимир Путин подписал в минувшем году. О том, какие планы будут реализованы в Орловском регионе, шла речь на аппаратном совещании.

Теги:аппаратное совещаниеВладимир Путинуказэкология

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31374

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Помогите ребёнку!
13.02.2017

Помогите ребёнку!

Мощи святого Лазаря
13.02.2017

Мощи святого Лазаря

Молодые профессионалы
13.02.2017

Молодые профессионалы

Встреча с послом
10.02.2017

Встреча с послом

ГЛОНАСС в массы
10.02.2017

ГЛОНАСС в массы

$ USD58.0619(-0.78)14.02
€ EUR61.7662(-0.92)14.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online