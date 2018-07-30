Глазуновка отметила 75-ю годовщину освобождения от фашистского нашествия
30.07.2018
На празднике были первые лица региона, местные жители (в том числе, дети — по случаю открытия новой игровой площадки), была и наша съемочная группа.
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В этом году стартует строительство двух детских садов в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский»
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