Главный следователь
30.08.2017
Коллективу следственного управления следственного комитета России по Орловской области представили нового руководителя. Генерал-майор юстиции Анатолий Щуров назначен указом президента от 21 августа.
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