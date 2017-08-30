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Главный следователь

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30.08.2017

Коллективу следственного управления следственного комитета России по Орловской области представили нового руководителя. Генерал-майор юстиции Анатолий Щуров назначен указом президента от 21 августа.

Теги:следственный комитет по Орловской областиследственное управлениеруководительАнатолий Щуров

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